Mit diesem Schlachtplan will Team Harrison seinen The Biggest Loser-Kandidaten zum Traumgewicht verhelfen! Am vergangenen Sonntag ist die Abnehm-Show in eine neue Runde gestartet und zum ersten Mal sind auch Sarah (28) und Dominic Harrison (28) als Fitness-Coaches mit dabei. Mit ihrer Kilo-Truppe, von der die anderen Teilnehmer und Trainer nichts wissen, kämpfen sie gegen die Pfunde und für den großen Titel. Promiflash hat jetzt mit dem Influencer-Paar gesprochen – und nachgehakt, wie sie die Herausforderung angehen.

"Ich übernehme mehr den Part als gemeiner Trainer, Sarah ist eher die Seelentrösterin", verrät Domi gegenüber Promiflash über die strikte Aufgabenteilung der beiden. Ihre Schützlinge hätten allesamt ziemlich emotionale Geschichten mitgebracht, die beide total bewegt hätte. Jetzt sei es vor allem wichtig, eine gute Vertrauensbasis aufzubauen, sodass sich die Schwergewichte wohlfühlen können.

Dass Sarah und ihr Liebster neben Ex-Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin (47) und der ehemaligen Fußballerin Petra Arvela dabei sind, kam für die Fans ziemlich überraschend. "Wir begleiten die 'Secret Team'-Kandidaten auf ihrem harten Weg und unterstützen sie mit unserem Know-how dabei, für ihren größten Traum alles zu geben", freuten sie sich im Interview mit dem Sender und konnten den Start des Diät-Abenteuers kaum erwarten.

"The Biggest Loser – Secret Team"-Folgen auf www.the-biggest-loser.de sowie auf YouTube im Anschluss an die "The Biggest Loser" Folgen im TV am Sonntag.

ProSiebenSat.1/Benedikt Müller Dominic und Sarah Harrison, neue Coaches des Secret Teams von "The Biggest Loser"

Anzeige

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" 2020 auf Naxos

Anzeige

Bieber, Tamara/ ActionPress Dominic und Sarah Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de