Raúl Richter (32) will ins Finale! Der Busch ist bereit für zwölf neue Camper: Die Urwald-Kandidaten haben ihr Domizil in Down Under bezogen und stellen sich den ersten Herausforderungen im Dschungelcamp. Nach Jörn Schlönvoigt (33) und Felix van Deventer (23) stürzt sich erneut ein Star aus dem GZSZ-Universum in das wilde Abenteuer. Kurz vorm Abflug nach Australien hat Raúl Promiflash verraten: Wie seine Serien-Vorgänger würde er gerne unter die letzten drei.

"Also der Ehrgeiz ist natürlich da und ich würde mich freuen, irgendwie unter die Top Drei zu kommen", plaudert der 32-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus. Letztlich habe er das aber nicht selbst in der Hand und müsse darauf hoffen, dass die Zuschauer fleißig für ihn in die Tasten hauen. "Ich kann nur ich selbst sein und entweder es kommt an oder eben nicht", fährt er fort und ist gespannt, wie weit ihn die Reise in den kommenden Tagen führen wird.

Um in die Fußstapfen der RTL-Daily-Jungs treten zu können, müsste es der Schauspieler mindestens auf Platz zwei schaffen. Nicht nur Felix verlor den Kampf gegen Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (31) ganz knapp, auch Jörn musste sich 2015 lediglich gegen Maren Gilzer (59) geschlagen geben. Ob sich Raúl vielleicht sogar das Urwald-Zepter und die heiß begehrte Krone sichern kann, werden die Fans schon in wenigen Tagen erfahren.

Nitzsche, Christian/ ActionPress Ex-GZSZ-Star Raúl Richter

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer, GZSZ-Star

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

