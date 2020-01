Neues Jahr, neue Liebe? Für Teen Mom-Star Jenelle Evans (28) nahm 2019 kein glückliches Ende. Nachdem sie sich tagelang von ihren Social-Media-Kanälen zurückgezogen hatte, überraschte sie dann mit traurigen News: Sie hatte die Scheidung von Noch-Ehemann David Eason eingereicht. Nur wenige Monate später scheint der Trennungsschmerz allerdings vergessen zu sein, denn: Jenelle soll angeblich einen neuen Mann an ihrer Seite haben.

Herbie Wilkison heißt das neue Glück im Leben der Dreifach-Mama offenbar und ist aus der Show "Is She Really Going Out With Him" bekannt. Nachdem der 31-Jährige am Silvesterabend eine kurze Video-Sequenz in seiner Instagram-Story veröffentlicht hatte, wurden Gerüchte um eine Beziehung der beiden laut. In dem Clip filmt Herbie seine vermeintliche Freundin bei einem gemeinsamen Restaurant-Besuch und nennt sie liebevoll "Babe". Offiziell bestätigt haben Jenelle und der MTV-Star ihre Liebe aber bisher nicht.

Während Jenelle mit ihrer Ehe also offenbar endgültig abgeschlossen hat, hatte ihr Ex David zuletzt verzweifelt versucht, wieder Kontakt zu der Reality-TV-Darstellerin aufzunehmen. "Jenelle ist verschwunden und ich habe keinen Kontakt zu ihr oder Ensley. Mir bleibt nichts anderes übrig, als sie als vermisst zu melden", erklärte er im November besorgt auf Facebook. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die 28-Jährige auch verdächtig wenig im Netz gemeldet.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihre Kinder

Instagram / j_evans1219 David Eason und Jenelle Evans

Instagram / j_evans1219 "Teen Mom"-Star Jenelle Evans

