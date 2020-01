Probieren sie es doch noch einmal? Es ist ein ganz schönes Hin und Her bei Gigi Hadid (24) und Zayn Malik (27): Seit den ersten gemeinsamen Aufnahmen 2015, auf denen sie Händchen haltend abgelichtet wurden, nahm das Beziehungsdrama seinen Lauf. Es folgte eine jahrelange On-Off-Romanze, die eigentlich 2018 ihr Ende fand. Doch in den vergangenen Wochen begann die Gerüchteküche erneut zu brodeln, denn die beiden schienen immer mehr Zeit miteinander zu verbringen. Die Spekulationen um ein Liebescomeback scheinen sich allerdings zu bestätigen: Gigi und Zayn wurden jetzt Arm in Arm abgelichtet!

Den Samstagabend verbrachte das Duo definitiv zusammen, wie nun brandneue Paparazzi-Aufnahmen beweisen. Darauf schlendern der Sänger und das Model gemeinsam durch die Straßen von New York und Gigi hakte sich doch glatt bei Zayn ein. Keine Frage: Die zwei wirken überaus vertraut! Dabei waren sie sich gerade auf dem Weg in das italienische It-Restaurant il Buco, um Zayns Geburtstag zu feiern. Dort sollen auch Gigis Schwester Bella Hadid (23) sowie deren Mutter Yolanda Hadid Foster und Dua Lipa (24) mit von der Partie gewesen sein.

Bereits Ende 2019 hatten sich die Paar-Hinweise verdichtet. Die Victoria's Secret-Schönheit postete damals ein Video von sich in ihrer Instagram-Story, in dem sie bei der Salatzubereitung zu sehen war. Verlinkt wurde dabei Zayns Mutter Trisha. Die wiederum repostete den Beitrag und veröffentlichte anschließend sogar noch einen älteren Clip von der möglichen Freundin ihres Sohnes.

Backgrid/ ActionPress Zayn Malik und Gigi Hadid in New York City

Anzeige

Backgrid/ ActionPress Zayn Malik und Gigi Hadid in New York City

Anzeige

ActionPress Zayn Malik und Gigi Hadid, März 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de