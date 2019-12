Gibt es etwa ein großes Beziehungscomeback? Das ewige Liebes-Karussell von Zayn Malik (26) und Gigi Hadid (24) ging Ende 2018 nach über zwei Jahren On-Off-Beziehung zu Ende. Das Model lenkte sich in diesem Jahr dann mit dem The Bachelorette-Kandidaten Tyler Cameron (26) ab – die Liebelei hielt allerdings nur zwei Monate. Jetzt hat Gigi im Netz aber einen Beitrag geteilt, der ihre Fans hoffen lässt, dass sie schon längst wieder zu ihrem Ex Zayn zurückgefunden hat!

Vor einigen Tagen postete die Victoria's Secret-Schönheit in ihrer Instagram-Story ein Foto aus der Küche, wie sie einen Salat zubereitet – verlinkt wurde dabei Zayns Mutter Trisha. Daraufhin repostete Mama Malik Gigis Story und teilte danach sogar noch ein altes Video ihrer ehemaligen Schwiegertochter in spe. Nachdem Fans den Austausch zwischen den beiden Frauen mitbekommen hatten, häuften sich die Spekulationen über ein mögliches Comeback zwischen dem Sänger und der 24-Jährigen.

Auf Twitter platzten Supporter der beiden beinah vor Neugier: "Wartet mal bitte – sind Zayn und Gigi etwa wieder zusammen? Was habe ich hier nicht mitbekommen?" Andere Fans waren sich sicher, dass das ehemalige Liebespaar längst heimlich wieder zusammen ist und alle nur an der Nase herumführt.

ActionPress Tyler Cameron und Gigi Hadid, August 2019

ActionPress Zayn Malik und Gigi Hadid, 2016

ActionPress Zayn Malik und Gigi Hadid, 2016

