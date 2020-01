Seinen Sieg über die Alkoholsucht verdankt Brad Pitt (56) einer ganz bestimmten Person in seinem Freundeskreis! Jahrelang kämpfte der Schauspieler erfolglos gegen den Alkohol. Anfänglich waren es nur die Anschuldigungen seiner Noch-Ehefrau Angelina Jolie (44), die seine Sucht im Zuge ihres bitteren Rosenkriegs öffentlich machten. Doch dann offenbarte der 56-Jährige selbst, dass die Gerüchte stimmen: Und er suchte sich Hilfe bei den Anonymen Alkoholikern. Doch letztendlich war es sein jahrelanger Freund und Schauspielkollege Bradley Cooper (45), der ihn erfolgreich darin unterstützte, endgültig trocken zu werden!

Am Mittwoch gewann der sechsfache Vater den Preis als bester Schauspieler bei den National Board of Review Awards, die in New York verliehen wurden. Und damit hatte Brad allen Grund zur Freude – doch als er seine Auszeichnung entgegennahm, wurde er plötzlich emotional: "Ich bin wegen diesem Mann hier trocken geworden", erklärte er, während er auf Bradley Cooper zeigte, der ihm zuvor den Preis überreicht hatte. Seitdem sei jeder Tag den er erlebe schöner denn je. "Ich liebe dich, man. Und ich danke dir", sagte Pitt, nachdem sich die beiden Kumpels auf der Bühne fest umarmt hatten.

Dieser Moment rührte alle Zuschauer – sie applaudierten dem "Once Upon a Time in Hollywood"-Darsteller und gaben ihm Standing Ovations. Es war eine emotional absolut außergewöhnliche und besondere Situation: Denn Brad hatte zuvor zwar in Magazinen wie der GQ oder der New York Times über sein Suchtproblem gesprochen, allerdings noch nie live vor einem Publikum.

ActionPress Brad Pitt und Angelina Jolie, 2016

Getty Images Brad Pitt und Bradley Cooper, Januar 2002, NY

ActionPress Brad Pitt, Januar 2020

