Sven Ottke hat genug von ihrer Jammerei! Daniela Büchner (41) verbringt gerade erst den dritten Tag im Dschungelcamp und ist jetzt schon fix und fertig mit den Nerven. Zunächst wurde sie zusammen mit Elena Miras (27) in die Prüfung gewählt und konnte ganz und gar nicht überzeugen: Die zwei TV-Bekanntheiten kamen mit null Sternen zurück. Aber auch der Zustand im Camp ist für die 41-Jährige eine Herausforderung. Sven hat so langsam die Nase voll von ihren ständigen Beschwerden und hielt ihr nun eine Standpauke!

Denn Danni motzte wirklich über alles: “Das Wasser kotzt mich an hier und dieses Froschkonzert erst." Als die zwei Kandidaten dann am nächtlichen Feuer saßen und gemeinsam die Lagerwache abhielten, nutzte der 52-Jährige die Gelegenheit, um ihr seine Meinung zu sagen. "Sorry, ich bitte dich. Ich verstehe dich Null", konfrontierte er die fünffache Mutter. Sie denke seiner Meinung nach viel zu negativ. "Ich habe es mir viel schlimmer hier drinnen vorgestellt", platzte es aus dem ehemaligen Boxweltmeister heraus.

Auch mit anderen Dschungel-Bewohnern eckte Daniela bereits an. So war auch Anastasiya Avilova (31) supergenervt von dem Verhalten der Blondine. Sie verglich ihre Kontrahentin mit einem Pickel, der gerade so hochziehen und eitern würde. "Der muss einmal richtig platzen, damit die Situation wieder locker wird", erklärte die gebürtige Russin und lachte.

