Lena Gercke (31) und Dustin Schöne haben am Sonntag für die wohl größte Überraschung überhaupt gesorgt: Das Liebespaar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs! Seit rund einem Jahr gehen die Moderatorin und der Unternehmer Hand in Hand durchs Leben. Mittlerweile teilen sie auch immer wieder süße Schnappschüsse im Netz von einander – aber bisher wissen die wenigsten genau, wer der Mann an Lenas Seite überhaupt ist!

Der 35-Jährige ist bereits seit Jahren als Werbefilm-Regisseur erfolgreich und dreht unter anderem Spots für große Marken wie Mercedes. Dustin hat aber auch noch eine eigene Filmproduktionsfirma mit Sitz in Düsseldorf und Berlin. Abgesehen von der Fernsehbranche, teilen die beiden Verliebten aber auch noch die Leidenschaft zur Natur miteinander. Die werdenden Eltern verreisen so oft es geht zusammen und genießen immer wieder Auszeiten am Meer, abseits des Rampenlichts.

Bei den Auserwählten der ersten Germany's next Topmodel-Gewinnerin lässt sich allerdings spätestens jetzt ein klares Schema erkennen: Die Ex-Freunde des TV-Stars, wie zum Beispiel Sami Khedira (32) oder auch Kilian Müller-Wohlfahrt, sind allesamt groß, dunkelhaarig und Bartträger. Auch der Vater ihres ungeborenen Kindes fällt optisch voll und ganz in dieses Raster.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne, Oktober 2019

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne, Juni 2019

ActionPress Sami Khedira, Juni 2018

