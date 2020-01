Herzogin Meghan (38) macht offenbar schon wenige Tage nach ihrer großen Verkündung Nägel mit Köpfen! Am Mittwoch gaben sie und ihr Ehemann Prinz Harry (35) bekannt, ihre royalen Hauptämter niederzulegen und finanziell unabhängig leben zu wollen. Dieser Entscheidung folgten einige Konsequenzen, unter anderem sei Queen Elizabeth II. (93) nicht allzu begeistert von den Plänen der Sussexes. Davon lässt sich Meghan anscheinend nicht sonderlich beeindrucken: Sie ist bereits Richtung Kanada abgereist und führe mittlerweile Gespräche mit bekannten Mode-Labels, die künftig Geld in die privaten Kassen des Paares spülen sollen!

Kein Wunder, dass sich die 38-Jährige laut Berichten von The Sun an die Fashion-Industrie wendet, schließlich haben ihre Looks seit ihrer Hochzeit mit Harry einen großen Einfluss auf aktuelle Trends. "Meghan ist in der Modebranche stark vernetzt und es gibt viele große Labels, die gerne mit ihr an Projekten arbeiten würden", berichtete ein Insider der britischen Zeitung. Konkrete Modemarken habe sich die ehemalige Schauspielerin schon herausgesucht: "Es gab bereits aktive Gespräche mit Givenchy. Einige der Deals könnten Millionen Pfund wert sein." Aus dem Hause kam auch Meghans Hochzeitskleid, mit der Chef-Designerin Clare Waight Keller (49) verbindet sie eine enge Freundschaft.

Außerdem wird spekuliert, ob die Mutter des kleinen Archie Harrison einen Mode-Deal mit einer Wohltätigkeitsorganisation verbinden könnte. Das hat sie in der Vergangenheit bereits getan: Im September kreierte Meghan eine eigene Kollektion, deren Erlöse an Smart Works flossen. Sie ist Schirmherrin des Charity-Projekts, das arbeitssuchenden Frauen mit Modeberatung und kostenlosen Outfits hilft, einen Job zu finden.

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

SIPA PRESS / Action Press Clare Waight Keller im Oktober 2018

Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex

