Bald wird Petra Arvela den Kandidaten dabei helfen, ihre Pfunde zum Purzeln zu bringen! Vor wenigen Monaten wurde bekannt gegeben, dass Mareike Spaleck die beliebte Abnehm-Show The Biggest Loser verlässt. Die Blondine gehörte vier Jahre lang zum Coaching-Team der Sendung. Nun ist endlich klar, wer in der neuen Staffel in ihre Fußstapfen tritt: Petra, eine Teilnehmerin der Sportshow "Superhero Germany", wird die 32-Jährige ablösen!

Wie Bild berichtet, scheint die gebürtige Finnin hochmotiviert zu sein. "Manche wiegen bereits so viel, dass es gesundheitlich riskant ist. Gemeinsam mit ihnen möchte ich den Weg zu einem gesunden Leben einschlagen. Ich werde ihnen zeigen, dass sie dafür hart arbeiten müssen, aber sie es mit ihrem Glauben an sich selbst schaffen werden“, meint Petra. Aktuell studiert sie in Spanien Sportwissenschaften und arbeitet als Personal Trainerin. Sportbegeistert scheint sie schon immer gewesen zu sein: Bereits als Fünfjährige spielte sie Fußball und schaffte es bei Werder Bremen bis in die deutsche Bundesliga.

Ihre zukünftige Team-Chefin Christine Theiss (39) freut sich offenbar sehr auf die neue Trainerin: In einem aktuellen Instagram-Video kündigt sie die diesjährige Staffel zusammen mit Ramin Abtin (47) an – zum Schluss springt Petra freudestrahlend ins Bild. Zu dem Post schreibt Christine: "Land, Trainerin und Kandidaten. Ich habe ein großartiges Gefühl und freue mich sehr auf die kommenden Wochen mit Ramin und Petra an meiner Seite."

