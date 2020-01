Til Schweiger (56) plaudert offen über seinen Typ Frau! Seit Februar 2019 geht der Schauspieler offiziell als Single-Mann durchs Leben. Seine vorherige Beziehung zu der Filmproduzentin Francesca Dutton war zerbrochen, weil die beiden zu weit voneinander entfernt gelebt hatten. Seitdem kursieren immer mal wieder Liebesgerüchte um den 56-Jährigen – die sich bisher nie bewahrheitet haben. Doch was sollte eine Frau überhaupt mitbringen, um Tils Interesse zu wecken?

Das verrät er nun in einem Interview im aktuellen Playboy: "Sie muss lachen können, und zwar mit den Augen. Nicht so ein leeres 'Hahaha'-Lachen. Das muss aus der Kehle kommen, aus dem Zwerchfell", betont Til. Außerdem sollte sie ein cooler, empathischer und starker Typ sein – so wie er selbst. "Und natürlich auch hübsch, wobei das relativ ist. Solche Äußerlichkeiten wie Haarfarben waren mir immer scheißegal."

Wenn die Beziehung dann trotzdem nicht klappt, tue Til sich schwer mit dem Schlussmachen. "Früher war ich eher der Ausfader. Weil ich zu harmoniesüchtig bin und das einfach nicht übers Herz gebracht habe", offenbart der "Keinohrhasen"-Darsteller. "Stattdessen habe ich mir gedacht: 'Alter, wann checkt die das endlich? Wie scheiße muss ich denn noch sein, damit sie sagt 'Ich gehe?'" Mittlerweile habe er dazugelernt.

gbrci / Future Image Schauspieler Til Schweiger

ActionPress Til Schweiger, Schauspieler

Getty Images Til Schweiger im November 2015 in Berlin

