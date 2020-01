Wayne (42) und Annemarie Carpendale (42) nehmen sich wieder selbst auf die Schippe! Die beiden TV-Bekanntheiten geben nicht nur als Moderatoren, sondern auch als Eheleute ein tolles Pärchen ab. Nach sechs Jahren Beziehung gaben sich der Schauspieler und die Sängerin Ende September 2013 das Jawort. Mit der Zeit haben sie sich einige ulkige Marotten voneinander abgeschaut. Beide haben viel Spaß bei ihren Foto-Sessions – und teilen dies mit ihren Fans!

Auf Instagram postete der 42-Jährige eine Foto-Collage, auf der er zusammen mit seiner Liebsten im Florida-Urlaub zu sehen ist. In der ersten Bildreihe posieren die beiden noch in heißer Bademode neckisch mit einem Drink in der Hand am Strand von Miami Beach. Ein wenig anders sieht es allerdings in der unteren Reihe aus. Dort genießen sie zwar noch immer das schmackhafte Kaltgetränk, aber sie sehen dabei weitaus gelangweilter und erschöpfter aus. "Je länger verheiratet, desto ähnlicher wird man(n)!", kommentierte Wayne scherzhaft seinen eigenen Beitrag. Seine Fans und prominenten Freunde, zu denen auch Johannes Haller (31) und Alec Völkel (47) gehören, feierten ihn für die Selbstironie.

Ob solche freizügigen und witzigen Schnappschüsse auch in diesem Jahr zu den beliebtesten Beiträgen des "Der Landarzt"-Darstellers gehören werden? 2019 hat ein sexy Po-Pic zu den begehrtesten Bildern seines Insta-Profils gezählt. Gleich danach folgten ganz viele ulkige Pärchen- und Familienbilder mit Annie und Söhnchen Mads.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale beim GQ Men of the Year Award

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale, Schauspieler

