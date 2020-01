Bereits der zweite Tag im Dschungelcamp sorgte für ordentlich Unterhaltung! Am Freitagabend war es endlich soweit: Zwölf Promis haben sich auf den Weg in das berühmte TV-Zeltlager begeben, um sich die Dschungelkrone 2020 zu holen! Nach Tag eins kamen vor allem Elena Miras (27), Markus Reinecke (50) und Prince Damien (29) gut bei den Zuschauern an. Doch konnten die drei sich nach der ersten Nacht im Camp weiter an der Spitze halten?

In der zweiten Folge "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" kippte die anfängliche Euphorie bei dem einen oder anderen Promi bereits. Vor allem für Elena und Daniela Büchner (41) wurde es ziemlich actionreich, denn die beiden mussten gemeinsam in die Dschungelprüfung! Sie sollten in einem von Wasser durchfluteten Tunnel Sterne sammeln, jedoch verließen sie diesen mit großem Geschrei und leeren Händen. Aber das war nicht das Einzige, was den Goodbye Deutschland-Star an diesem Tag erwartete: Anastasiya Avilova (31) suchte die Aussprache mit Danni. Das Model hatte im Vorfeld behauptet, ihr Partner Ennesto Monté (44) würde mit der 41-Jährigen anbandeln. Nun konnten die zwei ihre Differenzen aber vorerst beseitigen.

Die Themen Eifersucht und Liebe kamen auch bei einer anderen Kandidatin auf: Wie Claudia Norberg (49) schon angekündigt hatte, verriet sie Details zur Trennung von ihrem Noch-Ehemann Michael Wendler (47). Die Blondine erklärte, dass Laura Müller (19), die neue Freundin des Schlagerstars, tatsächlich für das Liebes-Aus mitverantwortlich sei! Konnten die Promis sich damit Sympathiepunkte einheimsen oder haben sie diese eher verspielt? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Daniela Büchner und Elena Miras, Januar 2020

Anzeige

TVNOW Daniela Büchner und Anastasiya Avilova bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de