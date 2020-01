April Love Geary (25) zeigt das ehrliche Leben einer Mami-Bloggerin! Das Model und Robin Thicke (42) sind Eltern von zwei kleinen Kindern. Vor allem April gibt auf ihren sozialen Kanälen regelmäßig intime Einblicke in ihren Alltag als Mutter. So veröffentlichte sie im vergangenen Frühling kurz nach der Geburt ihrer Tochter Lola ein Still-Foto. Nun teilte die Beauty ein weiteres ehrliches Bild mit ihrer Community und zeigt damit die schonungslose Wahrheit einer zweifachen Mama!

"So sehe ich in 99% der Fälle aus. Der Versuch, normale Dinge zu tun, während man ein Baby hält, ist ein Extremsport", schrieb April zu einem Instagram-Foto von sich und ihrer Zweitgeborenen. Das Kind auf dem Arm, den Pullover nur halb angezogen und nebenbei noch Zähneputzen – mit dem Beitrag zeigt die 25-Jährige eindeutig, wie multitaskingfähig sie ist. Ihre Fans feiern die Influencerin für so viel Ehrlichkeit. "Ich liebe das, danke dafür!", lautete nur einer der zahlreichen Kommentare unter dem Post.

April trifft jedoch nicht mit allen Beiträgen so sehr ins Schwarze wie mit diesem. Im vergangenen Sommer wurde sie dafür kritisiert, dass sie ihrer zu diesem Zeitpunkt 16 Monate alten Tochter Mia Kartoffelchips gegeben hat. Kommt ihr aktueller Schnappschuss bei euch besser an? Stimmt ab!

Instagram / aprillovegeary April Love Geary und Robin Thicke

Instagram / aprillovegeary April Love Geary und Robin Thickes Töchter Mia und Lola

Instagram / aprillovegeary April Love Geary

