Verbaut sich Daniela Büchner (41) die Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg? Seit einer halben Woche kämpft die Goodbye Deutschland-Bekanntheit im australischen Regenwald um die Krone. Doch schon in den ersten Tagen machte sich die Mallorca-Auswanderin kaum Fans: Immer wieder erwähnte die fünffache Mutter, wie interessant sie für die Zuschauer sei – und wie glücklich über die große Menge an Sendezeit, die sie dank ihrer Dschungelprüfungen bekomme. Beim Publikum kommt Dannis Hunger nach Aufmerksamkeit allerdings gar nicht gut an!

"Das ist meine Zeit. Meine Sendezeit!", freute sich die 41-Jährige, als sie am Samstag zum zweiten Mal in die Challenge gewählt wurde. Für die Liebhaber des Formats ist dies nicht unbedingt ein Zug, der die Witwe von Jens Büchner (✝49) in ihrer Gunst steigen lässt: Auf Twitter häufen sich die Kommentare: "Denkt Daniela wirklich, sie wird immer gewählt, weil das Interesse an ihr so groß ist? Nein, meine Liebe, die Leute wollen dich leiden sehen!", schrieb ein User. Ein anderer zog einen heftigen Vergleich: "Danni löst eventuell Joffrey von 'Game of Thrones' ab, als unbeliebtester Seriendarsteller!"

Doch verspielt sich Danni mit ihrem Verhalten wirklich die Sympathien der Zuschauer? Noch vor Beginn der Show hatte die gebürtige Niedersächsin zu den Top-3-Kandidaten der Promiflash-Leser gehört – schon am Sonntag lag sie dann in einer neuen Umfrage auf dem vorletzten Platz.

TVNOW / Arya Shirazi Daniela Büchner, Dschungelcamp-Teilnehmerin

TVNOW Daniela Büchner, Januar 2020, Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Daniela Büchner, Tag 1 im Dschungelcamp

