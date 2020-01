Die Schlagersängerin Helene Fischer (35) landet nicht nur einen Chart-Erfolg nach dem nächsten, sondern konnte sich jetzt auch über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: Ihr Album "Farbenspiel" wurde zum erfolgreichsten des Jahrzehnts gekürt! Zusammen mit den Alben "Weihnachten" und "Best of Helene Fischer" taucht sie in der Top Five gleich dreimal auf. Jetzt verrät ihr Schlagerkollege Ben Zucker einen möglichen Grund für ihren Triumph!

Im Promiflash-Interview offenbart der Musiker, worin er das Geheimnis von Helenes Erfolg vermutet: "Weil Helene einfach 'ne Legende ist. Sie ist einfach die disziplinierteste und hochgradig engagierteste Künstlerin, die wir in Deutschland gerade haben." Mit 35 Jahren hat sie bereits acht Studioalben und sieben Live-Alben herausgebracht.

Nicht alle Berufsgenossen der Schlagerqueen scheinen das so zu sehen: Sänger Christian Anders (74) hatte zuletzt geäußert, dass sie weniger Tickets wegen ihrer Stimme, sondern mehr wegen ihres Aussehens verkaufe. "Wenn Helene Fischer einen Buckel hätte und damit allein auf der Bühne stünde, würde keiner hinhören. Mich berührt sie nicht", kritisierte der 74-Jährige.

Getty Images Helene Fischer in Hamburg

Getty Images Helene Fischer in Berlin 2017

Becher/WENN.com Christian Anders, Schlagerstar

