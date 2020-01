Joey Heindle (26) geht seiner neuen Leidenschaft für Eiskunstlauf weiter nach! Im Dezember 2019 nahm er an der Eistanz-Show Dancing on Ice teil. Seine Freundin Ramona Elsener war gleichzeitig auch die Trainerin des ehemaligen DSDS-Kandidaten. Das Paar schaffte es sogar bis ins Finale der Sendung. Für den Sieg reichte es am Ende zwar nicht, doch jetzt überrascht der Sänger seine Fans mit erfreulichen Neuigkeiten: Er will schon bald zurück auf die spiegelglatte Fläche!

"Ab Februar geht es wieder aufs Eis mit meinem Schatz", verkündet der "Will, dass du lebst"-Interpret stolz auf Instagram. Mit der professionellen Eiskunstläuferin an seiner Seite möchte Joey auf seinen Schlittschuhen noch besser werden. Er und Ramona planen sogar, bei weiteren Shows mitzumachen.

Auf Kufen genießen die Verliebten ihre Zweisamkeit und sehen vor allem Vorteile im gemeinsamen Training: "Wenn man ein Paar ist, ist es vertrauter und man kann sich eher die Meinung sagen", erzählte Joey vor seiner Teilnahme an "Dancing on ice" im Interview mit Promiflash.

Instagram / joeyheindle Joey Heindle im Januar 2020

Getty Images Joey Heindle und Ramona Elsener im Dezember 2019

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener im Dezember 2019

