Vom Eis direkt in die Familienplanung? Gerade lernt Joey Heindle (26) seine Freundin Ramona Elsener von einer anderen Seite kennen: Bei Dancing on Ice ist die Eiskunstläuferin seine Tanzpartnerin und Trainerin und bringt ihren Liebsten gehörig ins Schwitzen. Mit ihren stets besser werdenden Auftritten kommen sie dem Finale immer näher. Doch planen die beiden auch privat bereits den nächsten Schritt? Promiflash wollte von Joey wissen: Wie sieht es eigentlich mit der Familienplanung aus?

"Man muss ja erst mal heiraten und alles. Wir wollen da nichts überstürzen, also wir wollen uns auch nicht ewig Zeit lassen", verriet der DSDS-Star Promiflash nach der Weihnachtsausgabe von "Dancing on Ice" am vergangenen Freitag. Zuerst wolle das Paar nun sicher durch die TV-Show kommen und sich voll und ganz darauf konzentrieren. "Aber der Kinderwunsch ist da, also in zwei drei Jahren ist dann Little-Joey am Start", freut sich Joey auf das, was in nicht allzu weit entfernter Zukunft kommt. Auf jeden Fall sei seine Ramona die Frau, mit der er Nachwuchs planen wolle.

Auch das harte Training auf der Eisfläche führt bei den Turteltauben offenbar rein gar nicht zu Beziehungsstress. "Es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn man ein Paar ist, ist es vertrauter und man kann sich eher die Meinung sagen", erklärte der Sänger in dem Interview ebenfalls und zeigte sich total happy, dass er nach dem gemeinsamen Aufwachen noch so viele weitere Stunden mit der Blondine verbringen kann.

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener bei "Dancing on Ice"

Instagram / joeyheindle Ramona Elsener und Joey Heindle

Instagram / joeyheindle Ramona Elsener und Joey Heindle

