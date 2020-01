Oben schick, unten Schlappen – ein ganz schön interessanter Look, in dem Rapper Kanye West (42) hier aus dem Gebäude spaziert! Mit unerwarteten Experimenten wie blondierten oder gar bunt gefärbten Regenbogen-Haaren überrascht der Musiker seine Fans jedes Mal aufs Neue. Dieses Mal zieht allerdings nicht wieder eine neue Frisur die Aufmerksamkeit seiner Bewunderer auf sich – sondern das Schuhwerk des Rappers!

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen den Ehemann von Kim Kardashian (39) nach einem Geschäftstermin vor seinem Büro in Calabasas. Während der Designer obenrum im Business-Look glänzt, ist untenrum eher Stilbruch angesagt. Der vierfache Vater kombiniert seinen eleganten Blazer und die dazu passende dunkle Hose doch glatt mit beigen Pantoffeln! Na, ob in Kanyes Firma freitags wohl ein lockerer Dresscode herrscht? Es ist jedenfalls nicht das erste Mal, dass der "Stronger"-Interpret in Hausschuhen für Lacher sorgt...

Bei der Hochzeit seines Kumpels 2 Chainz (42) war der 41-Jährige in einem viel zu kleinen Plüsch-Paar aufgekreuzt. Seinen umstrittenen Look verteidigte er damals mit der Erklärung, seine Schuhe traditionell japanisch getragen zu haben – also so, dass er mit dem Fuß absichtlich nach hinten gerutscht war.

Backgrid/Action Press Kanye West im Januar 2020

Backgrid/Action Press Kanye West in Calabasas

MEGA Kanye West und Kim Kardashian in South Beach

