Das steckt also hinter Kanye Wests (41) Mini-Schlappen! Mit seinem Outfit, das er kürzlich auf der Hochzeit seines Kumpels 2 Chainz (40) trug, zog der Rapper einiges an Spott im Netz auf sich – die Gummitreter, die er mit einem schicken Anzug kombinierte, waren nämlich viel zu klein und seine Fersen ragten hinten raus! Doch was hatte er sich bei dieser Schuhwahl eigentlich gedacht? Kanye äußerte sich nun zu dem Latschen-Fail!

Via Twitter verteidigte der Mann von Kim Kardashian (37) nun die umstrittenen Accessoires: Kanye wollte die Schlappen einfach traditionell japanisch tragen – dort rutscht man mit seinen Füßen absichtlich weiter nach hinten, damit der Zehentrenner nicht einschneidet. Mit einem beigefügten Bild veranschaulichte er seine Erklärung. Doch seine Follower gaben sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. "Aber deine Schuhe sind doch ganz anders geschnitten, als die der Japaner. Das macht gar keinen Sinn!", fasste ein User die vielen verwirrten Kommentare zusammen.

Diesen Beitrag hingegen feierten seine Fans: Kanye postete ebenfalls einen Screenshot von einem Onlineshop, der ein T-Shirt mit seinen Latschen designen ließ! Ob der Musiker Humor beweisen und das lustige Oberteil bald selbst tragen wird?

MEGA Kim Kardashian und Kanye West bei 2 Chainz' Hochzeit

KCS Presse / MEGA Rapper Kanye West und seine Frau Kim Kardashian, 2018

MEGA Rapper Kanye West in Malibu, August 2018

