Sieht ganz so aus, als wäre in Amber Heards (33) Liebesleben wieder so einiges los! Zuletzt machte die Schauspielerin nicht unbedingt mit positiven Beziehungs-News Schlagzeilen: Die Scheidung von Hollywood-Star Johnny Depp (56) artete in einen regelrechten Rosenkrieg aus – bis heute stecken die beiden in Gerichtsverfahren. Trotz der unglücklichen Nachwirkungen ihrer Ehe und der danach folgenden Trennung von Elon Musk (48) scheint Amber nun wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben!

Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Blondine während zärtlicher Mußestunden mit einer Dame. Nachdem Amber und die in Los Angeles tätige Kamerafrau Bianca Butti Hand in Hand ein Hotel in Kalifornien verlassen hatten, ließen sich die beiden zu ihrem ersten öffentlichen Lippenbekenntnis hinreißen. Die Züngelei mit reichlich Körperkontakt auf offener Straße sollte aber nicht alles bleiben...

Kaum waren Bianca und Amber ins Auto der Film-Bekanntheit gestiegen, ging Runde zwei der Knutscherei los. Ob die Ladys ein Paar sind, ist noch nicht bestätigt. Dass die Ex des "Edward mit den Scherenhänden"-Stars bisexuell ist, hatte sie bereits vor einiger Zeit öffentlich bekannt gegeben.

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard 2011

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Amber Heard im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de