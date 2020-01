Anne Hathaway (37) schwebt zum zweiten Mal im Mutterglück! Die schöne Schauspielerin hat mit ihrem Mann Adam Shulman (38) bereits einen dreijährigen Sohn – vor wenigen Wochen kam zu der süßen dreiköpfigen Familie aber noch ein viertes Mitglied dazu: Die "Der Teufel trägt Prada"-Beauty hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Doch welches Geschlecht das jüngste Kind hat, konnte sie geheimhalten – bis jetzt: Der Hollywood-Star soll einen weiteren Jungen bekommen haben!

Wie Us Weekly berichtet, soll ein Insider während der Critics’ Choice Awards ein Gespräch zwischen Anne und einer weiteren Person mitgehört haben. Die Brünette habe ihrem Gesprächspartner ein Babyfoto gezeigt und "Das ist er" gesagt. Auch die Reaktion der zweiten Person ließ offenbar an dem Geschlecht des Kindes keinen Zweifel: "Oh, er ist so süß!"

Ähnlich zufällig wie das Geschlecht des Kindes, war auch dessen Geburt an die Öffentlichkeit gekommen: Anne kündigte nicht etwas mit einem offiziellen Statement an, erneut Mutter geworden zu sein – stattdessen wurde die 37-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann, ihrem Erstgeborenen und ihrem Säugling bei einem Spaziergang gesichtet!

Getty Images Anne Hathaway am Walk of Fame in Hollywood im Mai 2019

Getty Images Anne Hathaway im August 2019 in New York

Getty Images Anne Hathaway bei den Critics' Choice Awards im Januar 2020

