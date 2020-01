Gemeine Dissattacke gegenüber Madison Beer (20): Die Musikerin wollte eigentlich nur mit ihrer Freundin, Model Hailey Bieber (23), in einem angesagten Restaurant in L.A. essen gehen. Urplötzlich sah sie sich aber mit fiesen Vorwürfen konfrontiert, die ihr Fans von Selena Gomez (27) an den Kopf warfen. Angeblich wollte sie Sängerin Selena die Show stehlen! Doch was hatte die brünette Schauspielerin mit dem Dinnerdate der beiden Freundinnen zutun?

Die ehemalige Disney-Channel-Schauspielerin feierte am selben Abend im selben Restaurant die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Rare". Nun unterstellten Madison einige Anhänger Selenas auf Instagram, sie habe mit Hailey Sels Event sabotiert. Denn Hailey ist die Ehefrau von Selenas Ex-Freund Justin Bieber (25). Die wütenden Fans posteten daraufhin Schlangen-Emojis unter Madisons neuestes Insta-Pic. Madison versuchte noch, sich zu verteidigen und schrieb: "Ich habe Hailey seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wir waren nur etwas essen. Das ist doch kein Verbrechen! Ich liebe Selena und würde niemals versuchen, sie zu verärgern. Das ist einfach gemein und unnötig von euch, es ist nichts passiert!" Daraufhin schritt auch die "Wolves"-Interpretin ein und verteidigte die Influencerin. Sie schrieb: "Eure Vorwürfe sind unberechtigt und widerlich! Ich bin wirklich enttäuscht, dass Menschen so miteinander umgehen. Ich kenne Madison, seit sie ein Baby ist. Es gibt kein Problem."

Der pikante Hintergrund: Sel gab zuletzt offen zu, dass sie in ihrem Album den Liebeskummer nach der dramatischen Trennung von Justin verarbeite. Außerdem machen seit jeher Gerüchte die Runde, die Sängerin habe bis heute die Hochzeit ihres Ex-Freundes mit Hailey nicht verkraftet.

