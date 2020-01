Serien-Fans können sich freuen! Seit Dezember ist Henry Cavill (36) in der ersten Staffel von "The Witcher" auf Netflix zu sehen. Die US-amerikanisch-polnische Fantasyserie basiert auf der Hexer-Saga des Schriftstellers Andrzej Sapkowski und dreht sich um den einsamen Monsterjäger Geralt von Riva, der in einer Welt seinen Platz finden will, in der die Menschen oft grausamer sind als die wilden Kreaturen, die er jagt. Nun dürfen sich die Fans über eine Fortsetzung der Saga freuen!

Diese Neuigkeit teilte der Schauspieler seiner Community höchstpersönlich mit. "Die Vorproduktion der zweiten Staffel von 'The Witcher' wird in Kürze beginnen", verriet der gebürtige Brite auf Instagram in einem kurzen Clip. Er freue sich und sei sehr froh darüber, dass den Zuschauern die ersten acht Folgen gut gefallen haben und er werde seine Follower bezüglich neuer Details auf dem Laufenden halten.

Auch die Kritiker scheinen größtenteils überzeugt von der Serie – sie soll sogar besser als der Mega-Erfolgshit Game of Thrones sein. "Die Kampfszenen in 'The Witcher' lassen 'Game of Thrones'-Kampfszenen aussehen wie zwei Betrunkene, die vor einer Bar kämpfen", schrieb ein User auf Twitter.

