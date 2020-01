Seit zwei Wochen geht es den Kilos wieder an den Kragen! Bei The Biggest Loser treten 18 Kandidaten an, um sich ihren Traum vom Idealgewicht zu erfüllen. Nach einer Woche schweißtreibendem Training und einer totalen Ernährungsumstellung durften die Teilnehmer am vergangenen Sonntag zum ersten Mal ihren Abnehm-Erfolg auf der Waage bestaunen. Dabei führte bei den Frauen dort Tülay die Verlust-Liste an. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie jetzt: Sie konnte kaum glauben, dass sie tatsächlich 10,5 Kilo abgenommen hatte.

"Damit hatte ich niemals gerechnet. Ich war einfach nur überglücklich und wusste, dass ich Großes schaffen kann, wenn ich hart genug dafür arbeite", erklärt sie gegenüber Promiflash und betont, dass sie wirklich alles für ihr Ziel gegeben habe. Eine riesen Unterstützung im Kampf um die Pfunde sei ihr vor allem Trainer Ramin Abtin (47). "Hinzu kam das für mich enorm wichtige Gespräch mit Ramin. Das hat mir nochmals Kraft gegeben", meint sie und ist gespannt, was ihr die kommenden Wochen im Boot-Camp bringen werden.

Einen neuen Kilo-Rekord hat unterdessen Tülays Diät-Show-Kollege Daniel aufgestellt. Der Fahrschullehrer hat in wenigen Tagen sagenhafte 21,4 Kilogramm abgespeckt. Auch der 31-Jährige konnte diesen Mega-Erfolg nur schwer begreifen und freute sich im Promiflash-Interview: "Ich habe das Ziel nie aus den Augen verloren und habe täglich meine Grenzen überwunden."

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1 und im Anschluss die "The Biggest Loser – Secret Team"-Folgen mit Sarah (28) und Dominic (28) auf www.the-biggest-loser.de sowie auf YouTube.

Sat.1 / Arya Shirazi Tülay, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

Instagram / raminabtin Trainer Ramin Abtin

The Biggest Loser, Sat.1 Kandidat Daniel bei "The Biggest Loser"

