Helena Fürst (45) schlägt sich auf Daniela Büchners (41) Seite! Bei der aktuellen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! kämpft die Witwe von Jens Büchner (✝49) im australischen Urwald um den TV-Thron. Doch bei einigen ihrer Kontrahenten und so manchem Zuschauer kommt sie mit ihrer selbst betitelten "Danni-Show" nicht ganz so gut an. Melanie Müller (31) hatte sich kürzlich dazu entschlossen, die Gastronomin nicht länger wegen ihres Verhaltens in Schutz zu nehmen. Dafür bekommt sie nun Unterstützung von der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin Helena Fürst!

Auf Facebook wetterte die einstige Anwältin der Armen gegen das Publikum und die prominenten Persönlichkeiten, die sich über Dannis Verhalten im Camp echauffieren. "Ich bin selbst nicht perfekt, aber ich erkenne, wann es genug ist!", betonte sie. Ihren Unmut machte sie aber nicht alleine an den fiesen Kommentaren im Netz fest. In ihren Augen sei der Zusammenschnitt des Reality-TV-Formats an der negativen Darstellung der Café-Besitzerin schuld. "Kein Mensch ist 24 Stunden schlecht gelaunt oder ist auf Konfrontation aus. Was hier zählt, ist die Quote!", schimpfte Helena weiter und fuhr fort: "Aber gibt das RTL das Recht – und allen anderen auch –, das so übertrieben auszunutzen? Hat RTL nicht eine moralische und soziale Verantwortung? Anscheinend nicht, hab es selbst erlebt."

Die staatlich geprüfte Betriebswirtin ist nicht der einzige Promi, der Daniela im TV-Busch supportet. Auch der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Domenico De Cicco (36) steht voll und ganz hinter der fünffachen Mutter. Hättet ihr erwartet, dass auch Helena Danni in Schutz nehmen wird? Stimmt in unserer Umfrage ab!

