Wie geht es Cheyenne Ochsenknecht (19)? Am vergangenen Dienstag meldete die Tochter von Uwe (64) und Natascha Ochsenknecht (55) sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans: Das Model war aufgrund starker Schmerzen in der Magengegend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die erste Vermutung der Ärzte war: Es könnte sich um eine akute Blinddarmentzündung handeln! Doch musste sie tatsächlich operiert werden? Jetzt meldet Cheyenne sich mit einem ersten Gesundheitsupdate zurück.

Via Instagram postete die 19-Jährige ein Selfie aus dem Klinikbett – inklusive Infusionsschlauch im Arm. In der Bildunterschrift gab Cheyenne dann aber direkt Entwarnung: "Ich bin wieder Zuhause und es ist alles gut, nur ein kleiner Infekt!", berichtete die Beauty. "Bin sehr müde vom vielen Blut abnehmen und den Schmerzmitteln." Anschließend bedankte sie sich noch herzlich für alle Genesungswünsche seitens ihrer Abonnenten.

Auch Cheyennes Mutter war zuletzt für einige Wochen bettlägerig: Das Familienoberhaupt hatte sich im vergangenen Herbst einer Operation an der Wirbelsäule unterzogen – und konnte sich daraufhin lange Zeit nur mit Gehhilfen fortbewegen.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im September 2019

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Natascha Ochsenknecht bei der Berlin Fashion Week, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de