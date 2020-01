Sie geben der Liebe (mal wieder) eine Chance! Schon seit ein paar Wochen halten sich die Gerüchte um ein Beziehungs-Comeback bei Gigi Hadid (24) und Zayn Malik (27) hartnäckig. Erst vor wenigen Tagen schienen Paparazzi-Aufnahmen dieses Gemunkel zu bestätigen – die zwei Promis wurden ganz vertraut an Zayns Geburtstag in New York abgelichtet. Und offenbar trügt der Eindruck nicht: Gigi und Zayn arbeiten angeblich schon seit längerer Zeit an einer Reunion!

Tatsächlich soll die neue alte Liaison aber noch deutlich frischer sein, als die Fans es erwartet hatten. "Sie sind erst vor Kurzem wieder zusammengekommen", plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus und ergänzte: "Sie haben drei Monate lang versucht, ihre Beziehung wieder zum Laufen zu bringen. Aber es war langsam und stetig." Nun gelten die beiden wieder als Paar.

Hinter dem Sänger und der Victoria's Secret-Schönheit liegt eine turbulente On-Off-Romanze. Nachdem sie 2015 erstmals Händchen haltend zusammen abgelichtet wurden, nahm das Drama um ihre Gefühle zueinander seinen Lauf. Zuletzt entschieden die beiden 2018, getrennte Wege zu gehen. Jetzt haben sich ihre Pfade offenbar erneut gekreuzt.

Candid Zayn Malik und Gigi Hadid, Januar 2020

Splash News Zayn Malik und Gigi Hadid in New York City

Splash News Gigi Hadid und Zayn Malik im Januar 2020

