Daniela Büchner (41) hat es aktuell im Dschungelcamp nicht leicht. Die Witwe des Kult-Auswanderers Jens Büchner (✝49) weilt nun schon seit einigen Tagen in der Freiluft-WG auf Zeit. Viele Freunde hat sich die Familienmutter bisher nicht gemacht. Sowohl die Mitcamper als auch die TV-Zuschauer lassen kein gutes Haar an ihr. Rückendeckung bekommt sie jetzt aber von ihren Kindern: Jada und Joelina (20) stehen voll und ganz hinter ihrer Mutter!

Im Netz supporten ihre zwei Töchter die 41-Jährige – negative Kommentare lassen die beiden nicht an sich heran. So schrieb Jada in ihrer Instagram-Story zu einem Mutter-Tochter-Schnappschuss: "Ich liebe dich Mama. Ich sehe deinen Stolz und deine Wut, dein großes Herz, deinen Löwenmut." Auch Joelina zeigte sich voller Stolz im Netz und teilte ein Dschungel-Bild von Danni mit den Worten "Power-Mama".

Trotz Familienunterstützung stellt sich die Frage, wie lange das TV-Gesicht dem Druck und der Missgunst noch standhält. "Man kann sich doch nicht daran ergötzen, jemanden leiden zu sehen – eine Mutter leiden zu sehen. Was habe ich mir dabei gedacht, hier mitzumachen, echt?", platzte es in der gestrigen Folge kurz nach der Dschungelprüfung aus ihr heraus.

Instagram / dannibuechner Jada Karabas mit ihrer Mama Daniela Büchner

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Tochter von Daniela Büchner

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner nach der Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl"

