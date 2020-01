Carina Spack und Serkan Yavuz (26) zählen seit ihrer Teilnahme bei Bachelor in Paradise zu den neuen Reality-TV-Traumpaaren! Im Format verliebten sich die beiden ineinander, verließen gemeinsam die Show und sind auch jetzt noch glücklich miteinander. Unter gemeinsamen Paar-Schnappschüssen, auf denen sie sich flirtend im Netz zeigen, sprechen die beiden auch schon von ihrer Liebe zum jeweils anderen. Doch wann haben sich die Influencer eigentlich zum ersten "Ich liebe dich" gesagt?

Das hat das Liebespaar jetzt Promiflash auf der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm verraten. Für die Powerblondine kam Serkans Liebesgeständnis etwas unerwartet: "Serkan ist das fast rausgerutscht, als er das gesagt hat. Wir saßen so auf der Couch und er sagte dann so 'Boah, ich liebe dich einfach' und dann war erst kurz Stille. Aber dann habe ich es natürlich zurückgesagt", schwärmte die ehemalige Bachelor-Kandidatin lächelnd im Interview.

Trotz der ersten Liebesbekundungen möchten die Reality-TV-Stars nichts überstürzen – eine gemeinsame Wohnung steht in der nächsten Zeit noch nicht auf dem Plan. "Wir sehen uns ja eh fast tagtäglich momentan. Zusammenziehen klar, das überlegt man sich auch irgendwann, aber jetzt muss ich erst mal mein Studium in Regensburg zu Ende bringen. Und dann so in einem Jahr steht uns nichts mehr im Wege", erklärte Serkan.

Instagram / serkan__yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack

Promiflash Carina Spack und Serkan Yavuz

Instagram / _serkan.yavuz_ Serkan Yavuz, 2019

