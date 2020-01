Mit diesen Ratschlägen dürfte für Anastasiya Avilova (31) eigentlich nichts mehr schief gehen! Seit mittlerweile acht Tagen kämpft das Model im Dschungelcamp um die Urwald-Krone. Noch vor ihrem Einzug in den australischen Regenwald soll das Erotik-Sternchen Tipps bekommen haben – und zwar von keinem Geringeren als dem Dschungelkönig 2017, Marc Terenzi (41)! Im Interview mit Promiflash verriet der Sänger nun, was er der Beauty geraten hat!

"Bleib du selbst. Versuche nicht, jemanden zu spielen, das funktioniert nicht", riet Marc der Temptation Island-Verführerin. Das plauderte er jetzt gegenüber Promiflash aus. Der "Fanatic"-Interpret findet die brünette Schönheit nicht nur äußerst nett, sie soll auch seine Favoritin sein. Und sogar für den Fall, dass Anastasiya Rekordhalterin Daniela Büchner (41) in einer der anstehenden Prüfungen ablösen sollte, dürfte sie bestens gewappnet sein: "Versuche, den ersten Stern zu bekommen", lautete Marcs Hinweis. Danach sei man so gestärkt, dass man auch den Rest schaffe.

Bisher scheint die Ex-Freundin von Ennesto Monté die Vorschläge noch nicht in die Tat umgesetzt zu haben. Die Zuschauer bekommen die 31-Jährige während ihrer Zeit in der Freiluft-WG kaum zu sehen. Lediglich bei der Schatzsuche konnte Anastasiya mit GZSZ-Star Raúl Richter (32) an ihrer Seite glänzen.

