Was für ein witziges Throwback-Foto! Rennfahrerin Cora Schumacher (43) hat kürzlich ein Foto von sich und einem Unbekannten veröffentlicht, das für reichlich Erheiterung sorgte. Ihrer Community präsentierte die Ex-Frau von Ralf Schumacher (44) den Schnappschuss mit den Worten: "Vor zwei oder drei Sommern. Danke für die schöne Erinnerung. Meine ersten Schritte im Motorsport." Doch was genau fanden ihre 37.000 Follower an dem Post eigentlich so lustig?

Auf dem Instagram-Bild ist ganz eindeutig zu erkennen, dass seit diesem Schnappschuss mehr als nur zwei oder drei Sommer vergangen sind. Ihre Followerschaft schmunzelte wegen ihres skurrilen Outfits, das aussieht, als habe sie sich für eine 90er-Jahre-Motto-Party verkleidet. Sie trägt ein buntes Batikshirt mit reichlich Glitzer. Noch mehr Bling-Bling verzieren eigentlich nur ihre Gürtelschnalle und die XXL-Sonnenbrille. Eine auffällige Holzperlenkette rundet das Outfit ab. Dass diese Aufmachung jedoch mit absoluter Ernsthaftigkeit getragen wurde, beweist die mindestens genauso fabulöse Sonnenbrille ihres Nebenmannes auf dem Bild. Der könnte sich der Motto-Party nämlich problemlos anschließen.

Ihre Follower kommentierten den Schnappschuss mit "Superlustig!" und "Wann war das?" Cora antwortete, dass sie es selbst nicht mehr so genau wisse. Und das TV-Gesicht ist tatsächlich nicht die einzige Promi-Dame, die ein Throwback vergangener Modesünden postete. Auch Kult-Blondine Daniela Katzenberger (33) präsentierte vor einiger Zeit auf Facebook einen witzigen Look aus der Vergangenheit.

Getty Images Cora und Ralf Schumacher

STARPRESS/cinnemon red Cora Schumacher beim "Promi Big Brother"-Finale

Facebook / katzenberger.daniela Daniela Katzenberger und Iris Klein vor zehn Jahren

