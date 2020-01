US-Rapper Eminem (47) ist schon lange berüchtigt, sich mit anderen Promis Scherze zu erlauben. Mit seinem neuesten Diss sei er nun einen Schritt zu weit gegangen, finden seine Fans. Wegen einer kontroversen Liedzeile handelt er sich in den sozialen Netzwerken gerade einen mächtigen Shitstorm ein. In seinem aktuellen Song "Unaccomodating" zieht Eminem den Terroranschlag bei Ariana Grandes (26) Konzert am 22. Mai 2017 in Manchester ins Lächerliche.

Nach dem Auftritt der Sängerin hatte ein islamistischer Selbstmordattentäter eine Bombe hochgehen lassen. 800 Menschen wurden verletzt, 23 starben. Nun nimmt der "My Name Is"-Interpret das die grausame Attentat in seiner Musik auf die leichte Schulter: "Ich denke darüber nach, auf dem Strich 'Bomben weg' zu schreien, als würde ich draußen vor einem Konzert von Ariana Grande warten." Auf Twitter wird Eminem dafür mit heftiger Kritik bombardiert. Ein User wettert beispielsweise: "Eminem hat sich gerade buchstäblich über den Bombenanschlag bei Ariana Grandes Konzert lustig gemacht, das ist so verf** krank. Niemand sollte ihm jetzt noch irgendwelche Aufmerksamkeit schenken."

Ariana hat noch nicht auf diese Welle der Empörung reagiert. Bis jetzt haben das ihre Bewunderer in Scharen für sie übernommen. Findet ihr auch, dass Eminem mit seinem Song zu weit gegangen ist? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Getty Images Ein Fan nach dem Anschlag auf Ariana Grandes Konzert in Manchester 2017

ActionPress Eminem auf dem Bonnaroo Music and Arts Festival in Tennessee, 2018

Getty Images Ariana Grande beim "One Love Manchester"-Benefizkonzert in Manchester im Juni 2017

