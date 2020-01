Cody Simpson (23) bescherte seinen Fans einen ziemlich privaten Blick auf Miley Cyrus (27)! Die beiden Musiker scheinen ganz schön vernarrt ineinander zu sein und demonstrieren ihre Liebe immer wieder in den sozialen Netzwerken: Erst Anfang Januar machte der 23-Jährige der Sängerin eine rührende Liebeserklärung im Netz! Jetzt wollte der Blondschopf seine Fans offenbar an einem intimen Moment mit seiner Freundin teilhaben lassen: Er fotografierte Miley in der Badewanne!

Cody postete jetzt ein Foto seiner Liebsten in seiner Instagram-Story. Auf dem Schnappschuss posiert die "Jolene"-Interpretin ganz entspannt und splitterfasernackt in einer Wanne. Die wichtigsten Stellen bleiben durch den Schaum allerdings bedeckt! Dass sie beim Baden geknipst wurde, stört Miley aber offenbar keineswegs: Sie lächelt auf dem Schnappschuss freudestrahlend in die Kamera. Ob der Sänger noch mit hineingestiegen ist?

Doch bei der Ex von Liam Hemsworth (30) und ihrem Neuen Cody läuft es nicht nur in Sachen Liebe rund – auch musikalisch sind die beiden offenbar auf derselben Ebene: Die Turteltauben möchten nun sogar eine Band gründen. Sie sollen bereits versucht haben, sich den Namen "Bandit and Bardot" rechtlich schützen zu lassen!

Getty Images Cody Simpson bei der New York Fashion Week im September 2019

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im Februar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Cody Simpson in New York im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de