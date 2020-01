Bastian Schweinsteiger (35) und Ana Ivanovic (32) genießen ihren Aufenthalt in der Hauptstadt! Das Ehepaar wirkt noch immer verliebt wie am ersten Tag und zeigt dies auch in der Öffentlichkeit. 2016 hatten sich der Fußballstar und die Tennisspielerin das Jawort gegeben – zwei Söhne machten das Familienglück in den darauffolgenden Jahren perfekt. Seitdem Schweini auch noch seine Karriere beendet hat, genießen die beiden Verliebten ihre freie Zeit in vollen Zügen, wie jetzt aktuell in Berlin!

Denn pünktlich zur Berlin Fashion Week hatte sich das Sportler-Paar auf den Weg in die deutsche Hauptstadt gemacht. Auf seinem Instagram-Account teilte der 35-Jährige ein süßes Selfie von sich und seiner Liebsten. "Nach 2014 ist es immer wieder etwas Besonderes, an diesen Ort zurückzukommen, vor allem wenn ich ihn meiner wundervollen Frau zeigen darf", schrieb er zu seinem Beitrag und versah ihn noch mit einem Herz. Die beiden stehen auf dem Foto vor dem beleuchteten Brandenburger Tor, an dem Basti vor knapp sechs Jahren den Weltmeisterschaftstitel mit der deutschen Nationalmannschaft gefeiert hat.

Seine Anhänger verehren ihn bis heute für diesen Triumph: "Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an die Bilder denke", erklärte ein Fan in den Kommentaren. Eine andere Userin freue sich wiederum besonders für den Fußballhelden, weil er offensichtlich so glücklich mit seiner besseren Hälfte ist.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger ud Ana Ivanovic, November 2019

ActionPress Bastian Schweinsteiger, August 2018

