Hat Marco Cerullo (31) im Dschungelcamp sein wahres Gesicht gezeigt? Vor einer Woche bezog der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat seine Pritsche im australischen Busch – am Freitagabend wurde er dann allerdings schon wieder rausgewählt. Neben Insekten und lästernden Camp-Kollegen hatte der Beau wegen seiner großen Selbstzweifel die eine oder andere Träne im Busch vergossen. Jetzt meldet sich sein Kumpel Dominik Bruntner (26) im Promiflash-Interview zu Wort: Er habe von Marco mehr erwartet!

An dem leicht verpeilt wirkenden Auftreten des Bachelor in Paradise-Finalisten sei auf dem TV-Zeltplatz nichts gespielt gewesen: "Ich muss sagen, er ist, wie er ist", behauptet Dominik gegenüber Promiflash. Trotzdem habe er von dem 31-Jährigen etwas anderes erwartet: "Also, ich bin bis jetzt noch ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht hab, seine Sprüche sind noch mehr."

Auch Dominiks Freundin und Ex-GNTM-Kandidatin Jolina Fust (23) meint: "Die Jungs gehen ein bisschen unter." Weil die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Daniela Büchner (41) und Love Island-Beauty Elena Miras (27) ständig in die Dschungelprüfungen gewählt werden, spielen sie zurzeit die Hauptrollen in der Freiluft-WG.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Stefan Menne Marco Cerullo im Dschungelcamp 2020

Anzeige

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner im November 2019

Anzeige

Instagram / jolina_f Jolina Fust und Dominik Bruntner im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de