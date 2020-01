Eine Schwangerschaft ist kein Spaziergang – das würde Milla Jovovich (44) vermutlich sofort unterschreiben. Aktuell erwartet die "Resident Evil"-Darstellerin mit ihrem Ehemann Paul W. S. Anderson ihr drittes Kind. Das Baby kommt bereits in rund zwei Wochen zur Welt! Den immer näher rückenden Entbindungstermin nimmt die werdende Mutter offenbar nicht nur an ihrem weiter wachsenden Babybauch wahr, sondern auch an gewissen Wehwehchen. Auf ihrem Social-Media-Account spricht Milla jetzt über Schwangerschaftsprobleme!

In einem Post auf ihrem Instagram-Account hält die 44-Jährige liegend ihren beachtlich in die Höhe ragenden Bauch fest. In der Bildunterschrift erzählt sie ihren Followern: "Ich habe Elefanten-Knöchel, Rückenschmerzen, meine Hüfte tut weh und ich renne alle 15 Minuten ins Badezimmer. Und Schlaf? Vergesst es!"

Ihre Erstgeborene Ever sei nach ihrer Geburt ein Schreikind gewesen. Sollte das auch auf Nachwuchs Nummer drei zutreffen, befürchte Milla, die nächsten Jahre völlig schlaflos zu sein. Alles in allem also keine leichte Zeit, die die Schauspielerin momentan durchmacht: "Wie jede Mama in der Geschichte, die ein Baby bekommen hat, weiß, ist der letzte Monat so hart!"

Instagram / millajovovich Ever Gabo Anderson, Milla Jovovich und Paul W. S. Anderson

Instagram / millajovovich Milla Jovovich und ihr Hund

Instagram / millajovovich Milla Jovovich und ihre Familie

