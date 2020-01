Elene Lucia Ameur offenbart einen schweren Schicksalsschlag aus ihrer Vergangenheit! Bis vor Kurzem war die Laienschauspielerin noch in der RTL-II-Serie Berlin - Tag & Nacht zu sehen. Rund ein Jahr verkörperte sie dort die Zoe, Verlobte von Krätze (Marcel Maurice Neue, 30). Doch während sie noch im Fernsehen zu sehen war, wusste niemand von den traumatischen Ereignissen, die die junge Frau als Teenie durchmachen musste: Elene entkam mit 15 Jahren nur knapp den Tod, als sie in einen heftigen Autounfall verwickelt wurde!

Mit Promiflash sprach Elene über den tragischen Crash, der sich im Sommer 2009 in ihrer Heimatstadt Broistedt zugetragen hatte. Das Seriengesicht habe bei Freunden im Auto gesessen, als sich der Fahrer in ein illegales Autorennen verwickeln ließ. Nur wenig später verlor die Person hinterm Steuer die Kontrolle über den Wagen und raste mit rund 80 km/h in einen Graben gegen einen Baum: "Ich bin währenddessen aus dem rechten Seitenfenster mit dem Kopf voran rausgeknallt. Ich bin mit dem Rücken fünfzehn Meter weiter auf dem Bordstein aufgekommen und es hat einen lauten Knacks gemacht. Laut Feuerwehr und Polizei war ich bei Bewusstsein. Ich selbst kann mich an nichts erinnern", berichtete Elene vom Unfallhergang. Sofort sei sie in ein Krankenhaus per Helikopter eingeflogen worden und musste notoperiert werden.

Die Verletzungen waren so gravierend, dass Elena für drei Wochen in ein künstliches Koma versetzt werden musste. "Als ich aufgewacht bin, wurde mir dann gesagt, dass ich nicht laufen oder sitzen kann. Ich dachte erst, dass ich querschnittsgelähmt bin. Dann wurde mir gesagt, ich müsse alles neu lernen, denn es wurden gewisse Nerven durchtrennt. Wegen des Aufpralls hatte ich Wirbelbrüche", erzählte sie. Nach und nach habe man ihr wieder essen, sitzen, laufen und stehen beigebracht. "Es hat vier Jahre gedauert, dass ich wieder richtig gehen konnte", berichtete die TV-Bekanntheit. Erst später habe sie von Polizei und Feuerwehr erfahren, wie viel Glück sie wirklich gehabt hätte. Wäre sie nicht aus dem Wagen geschleudert worden, würde sie heute nicht mehr leben.

Obwohl der Unfall bereits elf Jahre zurückliegt, hat Elene immer noch mit den Folgen zu kämpfen: "Den einzigen Nachteil, den ich heute noch habe ist, dass mein Rücken nicht gerade ist. Bei mir gucken halt Wirbel raus", erklärte sie. Auch heute kann sich der BTN-Star nicht an Einzelheiten des Unglücks erinnern. Obwohl sie nicht selbst am Steuer gesessen hatte, habe sie ihre Lehre aus dem Vorfall gezogen. "Ich sage jedem, lieber zu spät kommen, anstatt aufs Gas zu treten. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe."

Privat Der Unfallwagen von Elene Lucia Ameur

Privat Elene Lucia Ameur im Krankenhaus 2009

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Elene Lucia Ameur, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur im September 2019



