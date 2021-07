Der Schock über Julia Jasmin Rühles Unfall sitzt tief! Vor wenigen Tagen hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Schreckliches erlebt. Sie war mit ihrem Porsche von der Fahrbahn abgekommen, der sich anschließend mehrmals überschlug. Wie durch ein Wunder überlebte sie den Crash, zog sich allerdings ein Polytrauma zu. Beim Anblick des Unfallwagens hatte JJs "Berlin Tag & Nacht"-Kollegin Elene Lucia Ameur (27) zunächst einen schlimmeren Ausgang befürchtet.

Die Laiendarstellerin hatte 2009 als Beifahrerin selbst einen schweren Autounfall erlebt, bei dem sie aus dem Wagen geschleudert wurde und nur knapp dem Tod entgangen war. JJs Unglück erinnerte sie an den Moment zurück und bei den Bildern des Porsches fürchtete sie gleich das Schlimmste: "Als ich das Wrack sah, dachte ich: Sie ist tot. Sie kann von Glück sagen, dass sie da lebend rausgekommen ist. Sie hatte so viele Schutzengel", erklärt Elene jetzt in einem Bild-Interview.

Die Nachricht von JJ habe sie so sehr mitgenommen, dass sie sich eigentlich sofort bei ihr melden wollte – sich dann jedoch dagegen entschied: "Aber ich dachte dann, die bekommt jetzt genug Nachrichten, da lasse ich sie lieber in Ruhe. Ich wünsche ihr aber natürlich alles Gute und bin in Gedanken bei ihr", beteuerte Elene.

