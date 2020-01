Bella Hadid (23) ist auf den internationalen Laufstegen zu Hause! Seit Jahren ist sie zusammen mit ihrer Schwester Gigi Hadid (24) erfolgreich als Model unterwegs und lief schon für namhafte Designer. 2018 präsentierten die beiden die Kollektion des berühmten Unterwäsche-Labels Victoria's Secret. Doch nicht nur in knappen Dessous macht Bella eine gute Figur. Auch im androgynen Look weiß sie zu faszinieren. Das bewies sie nun mit ihrem Auftritt bei der Paris Fashion Week der Männer.

Am Freitag fand die Show des französischen Labels Berluti, das für seine extravagante Herrenmode bekannt ist, statt. Klar, dass da nur Malemodels über den Catwalk liefen – allerdings, mit ein paar Ausnahmen: Bella und ein paar Kolleginnen waren ebenfalls mit von der Partie. Die jüngere Hadid Schwester trug einen königsblauen Hosenanzug, darunter ein pinkfarbenes Shirt und einen schwarz-grün karierten Schal.

Aber auch abseits des Laufstegs scheint die Beauty eine Vorliebe für den maskulinen Style zu haben. Am gleichen Tag noch verließ Bella ihr Hotel in der französischen Hauptstadt – in einem coolen, männerhaften Zweiteiler, bestehend aus einem Nadelstreifen-Blazer und einer passenden Hose. Komplettiert wurde das lässige Outfit durch ein sportliches, gelbes Oberteil.

Getty Images Bella Hadid auf der Paris Fashion Week

Getty Images Bella Hadid bei der Berluti-Fashionshow in Paris

Agence / Bestimage / ActionPress Bella Hadid vor einem Hotel in Paris

