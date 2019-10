Hier liegt definitiv Liebe in der Luft! 1989 lernten sich Barack Obama (58) und seine Frau Michelle (55) in einer Anwaltskanzlei kennen. Nach nur einem Monat bat der ehemalige US-Präsident um ein erstes Date – und das war der Beginn einer großen Lovestory. 1992 gaben sich die beiden das Jawort und sind mittlerweile Eltern von zwei erwachsenen Töchtern. Am Donnerstag feierten Barack und Michelle ihren 27. Hochzeitstag machten sich gegenseitig rührende Liebeserklärungen.

"Wie die Beatles sagten: 'Es wird immer besser'. Danke Schatz für die 27 wundervollen Jahre", schrieb der 58-Jährige auf Instagram zu einem Foto, auf dem er und seine Frau Arm in Arm einen Sonnenuntergang anschauen. Auch Michelle widmete ihrem Mann rührende Worte: "Vor 27 Jahren versprach mit dieser Kerl ein Leben voller Abenteuer und ich würde sagen: Er hielt Wort. Auf zum nächsten Kapitel unseres Lebens, die Kinder sind aus dem Haus und wir finden heraus, was als Nächstes kommt – während wir immer noch die Magie spüren, die uns vor all den Jahren zusammen geführt hat."

Tatsächlich beginnt für die zweifachen Eltern nun ein ganz neuer Lebensabschnitt, denn: Ihre älteste Tochter Malia (21) studiert seit Herbst 2017 an der Harvard-Universität. Und nun startet auch ihre jüngere Schwester Sasha (18) in ihr College-Leben. Sie soll sich an der Uni Michigan eingeschrieben haben.

Getty Images Michelle Obama, ehemalige First Lady

Getty Images Michelle und Barack Obama im Januar 2009

Pete Souza/The White House via Getty Images Barack Obama (zweiter v. r.), Michelle Obama (zweite v. l.), Malia (l.) und Sasha mit ihren Hunden

