Im Dschungelcamp herrschte in der vergangenen Folge ziemliches Chaos. Heftige Regenfälle setzten die Freiluft-WG im australischen Urwald unter Wasser. Selbst die Abwahl des ersten Kandidaten konnte nicht wie sonst im Camp stattfinden, sondern musste per Live-Schaltung verkündet werden. Die elf Promis mussten schließlich im Dschungeltelefon vor den Wassermassen Schutz suchen. Jetzt gab RTL bekannt, dass das Unwetter zu einer Regeländerung im Dschungelcamp geführt hat!

Anders als befürchtet, muss das Promi-Camp nicht komplett evakuiert werden. Das bestätigte ein RTL-Sprecher gegenüber t-online.de. Tatsächlich habe sich die Wetterlage in Australien hinsichtlich des Regenfalls gebessert. Auf das Trash-TV-Format müssen die Zuschauer heute Abend also nicht verzichten. Für die Kandidaten gibt es durch den Wetterumschwung ab jetzt allerdings einige Regel-Lockerungen: Zum ersten Mal in der diesjährigen Staffel wird es ein richtiges Lagerfeuer im Camp geben. Das hatten die Macher aufgrund der verheerenden Waldbrände, die zurzeit in Australien wüten, zuvor verboten.

Auch für die Raucher wird sich das Leben im Camp durch den Starkregen verändern. Bisher durfte nur ein ganz spezielles Feuerzeug benutzt werden, über das einer der Promis wachen musste – diese strengen Regeln sollen jetzt offenbar gelockert werden.

