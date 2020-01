Im Juni letzten Jahres trennte sich Schauspieler Bradley Cooper (45) von seiner damaligen Freundin Irina Shayk (34). Der Grund für den Split soll eine Affäre mit Lady Gaga gewesen sein, auch wenn daraus keine langfristige Beziehung wurde. Jetzt wurde der "A Star is Born"-Schauspieler mit einer anderen Frau gesichtet, die ebenfalls keine Unbekannte ist: Bond-Girl Ana de Armas (31). Die beiden trafen sich bei einer Gala und verstanden sich offenbar prächtig!

Bahnt sich da etwa ein Flirt an? Die Daily Mail postete kürzlich Bilder vom AFI Lunch in Beverly Hills, bei dem Bradley Cooper auf die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas traf. Die Brünette ist das Bond-Girl im jüngsten James Bond-Streifen "Keine Zeit zu sterben". Dass ein 007-Girl attraktiv ist, versteht sich traditionsgemäß von selbst. Doch bei genauerem Hinsehen fällt noch etwas auf: Ana hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Bradleys Ex-Freundin Irina Shayk. Demnach könnte sie perfekt in Bradleys Beuteschema passen.

Ob die 31-Jährige nach James Bond nun auch Bradley Cooper um den Finger wickelt, wird sich in nächster Zeit sicherlich zeigen. Immerhin ist Ana momentan Single – und Bradley auch. Denkt ihr, Bradley hat einen bestimmten Typ Frau, den er anziehend findet? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Action Press / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Lady Gaga und Bradley Cooper im September 2018 in London

Instagram / irinashayk Irina Shayk, Model

Getty Images Ana de Armas bei der offiziellen Vorstellung der Besetzung zum 25. "Bond"-Film

