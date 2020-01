Ist Miley Cyrus (27) noch nicht über die Ehe mit Liam Hemsworth (30) hinweg? Nach zehn Jahren Beziehung und acht Monaten Ehe gab das Paar im August seine Trennung bekannt. Mittlerweile ist die Sängerin jedoch an den australischen Musiker Cody Simpson (23) vergeben. Ausgerechnet der soll ihr jetzt dabei helfen, die letzten Trennungsschmerzen zu verarbeiten. Denn Miley soll immer noch an ihren Ex denken!

Gegenüber Hollywood Life soll sich ein Insider geäußert haben, dass die "Wrecking Ball"-Interpretin immer noch an ihrer vergangenen Beziehung hänge: "Es ist nichts, wo man sofort drüber hinweg ist." Statt vor ihren Gefühlen davonzulaufen, solle sie sich ganz bewusst Zeit genommen haben, sich ihnen zu stellen. Auch ihr neuer Freund helfe ihr dabei: "Cody ist für Miley der Fels in der Brandung gewesen." Der 23-Jährige habe sie dazu inspiriert, mehr Songs zu schreiben. Die zwei hätten so auch eine tiefe Verbindung zueinander aufbauen können. Besonders die Musik sei für die US-Amerikanerin eine gute Ablenkung.

Miley mache jeden Tag Yoga und Pilates. Sie würde meditieren, ihr Tagebuch schreiben und sich gut um ihr Wohlbefinden kümmern. Zuletzt sind auch die restlichen Ungereimtheiten in Sachen Scheidung geklärt worden. Möglicherweise hilft auch das der Musikerin, bald endgültig mit dem Thema abzuschließen.

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus am ersten Weihnachtstag

Getty Images Miley Cyrus in August 2019 in Newark

Getty Images Miley Cyrus im September 2019 in Las Vegas

