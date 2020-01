Thomas Markle (75) verliert kein gutes Wort über seine Tochter! Kurz nach dem Jahreswechsel verkündeten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) eine überraschende Neuigkeit: Das Paar will seine öffentlichen Ämter niederlegen und somit nur noch vereinzelt weiter am royalen Leben der britischen Königsfamilie teilnehmen. Für zahlreiche Fans des Königshauses einfach unvorstellbar! Jetzt meldete sich auch der Vater der Herzogin während der Aufzeichnung zu seiner 90-minütigen Dokumentation "Thomas Markle: The Story" zu Wort: Das Verhalten des Herzogpaares sei ihm peinlich!

"Jedes junge Mädchen möchte Prinzessin werden und das hat sie bekommen und jetzt wirft sie es weg", äußerte sich Thomas gegenüber Channel 5 erstmals zum Megxit. Seine Tochter sei nach dieser Entscheidung nicht mehr das Mädchen, das er großgezogen habe. Den Rücktritt der Royals aus der langjährig bestehenden Monarchie kann der ehemalige Kameramann nicht nachvollziehen: "Sie zerstören es, sie verbilligen es, machen es schäbig – sie sollten das nicht tun."

Auch das mittlerweile angespannte Verhältnis zwischen dem 75-Jährigen und der Mutter des kleinen Archie Harrison soll in dem Dokumentarfilm angesprochen werden. Der genaue Termin der Ausstrahlung steht bisher allerdings noch nicht fest.

