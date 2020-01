Mit diesen News überraschte Til Schweiger (56) vergangene Woche seine Fans: Der Schauspieler ist frisch verliebt! Seit er sich im Februar 2019 von seiner Freundin Francesca Dutton getrennt hatte, galt der "Keinohrhasen"-Darsteller offiziell als Single – bis jetzt. Mit seiner neuen Partnerin Sandra scheint der Regisseur wieder im siebten Himmel zu sein. Jetzt sind die ersten Bilder von den beiden aufgetaucht!

Am Samstag wurden er und Sandra bei einer Box-Gala in Hamburg abgelichtet. Auf den Bildern sieht man die beiden noch etwas distanziert und sichtlich zurückhaltend nebeneinandersitzen, während Til seine Auserwählte verliebt anschaut. Händchenhalten ist bei dem Paar aber noch nicht angesagt. Im Gegenteil: Sowohl der Star als auch die Blondine haben die Arme in ihrem Schoß verschränkt.

Die gebürtige Hamburgerin ist 25 Jahre alt und somit nur zwei Jahre älter als Tils älteste Tochter Luna (23). Laut der Bild soll sie Erzieherin und Grundschullehrerin sein. "Es ist noch ganz frisch. Mehr möchte ich noch nicht dazu sagen", äußerte sich der vierfache Vater zu seiner neuen Beziehung. Die beiden hätten sich gerade erst kennengelernt.

ActionPress/Public Address Til Schweiger und seine Partnerin Sandra

ActionPress/Matthias Wehnert / Future Image Til Schweiger und seine neue Freundin Sandra

ActionPress/Public Address Til Schweiger und Sandra, Januar 2020

