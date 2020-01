Liebes-Hammer bei Til Schweiger (56)! Der Schauspieler hatte sich schon im Februar 2019 von seiner Freundin Francesca Dutton getrennt. Seither ist er offiziell Single. Allerdings betonte er immer wieder, dass er sich eine neue Liebe wünscht – offenbar mit Erfolg. Mittlerweile scheint der vierfache Vater nämlich erneut auf Wolke sieben zu schweben: Til bestätigte jetzt, dass er wieder in einer Beziehung ist!

Am Wochenende wurde der 56-Jährige turtelnd mit einer jungen Frau an seiner Seite bei einer Box-Gala in Hamburg gesehen. Das Paar soll sehr vertraut gewirkt haben, selbst einen Kuss habe es gegeben. Jetzt bestätigte Til gegenüber Bild: Seine Begleitung ist wirklich seine neue Freundin! "Es ist noch ganz frisch. Mehr möchte ich noch nicht dazu sagen. Wir haben uns gerade erst kennengelernt", erklärt er.

Seine neue Herzdame soll Sandra heißen und Grundschullehrerin sein. Die Hamburgerin ist offenbar gerade erst 25 Jahre alt und damit nur zwei Jahre älter als Tils Tochter Luna (23). Seid ihr von Tils Liebes-News überrascht? Stimmt ab!

P.Hoffmann/WENN.com Til Schweiger und Francesca Dutton in München

Getty Images Til Schweiger in Berlin 2015

ActionPress / Wand, Oliver Til Schweiger bei einer "Honig im Kopf"-Party

