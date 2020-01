Ist das Dschungelcamp in diesem Jahr zu langweilig? Seit mittlerweile zehn Tagen kämpfen Stars wie Elena Miras (27), Sonja Kirchberger (55) und Raúl Richter (32) um die heiß begehrte Dschungelkrone. Vor allem Elena und Goodbye Deutschland-Auswanderin Danni Büchner (41) sorgen von Anfang an für Dauer-Drama. Einem ehemaligen Busch-Bewohner ist das aber noch nicht genug: Domenico De Cicco (36) wünscht sich im Promiflash-Interview noch mehr Fights im Dschungelcamp!

Für den 36-Jährigen liegt der Fokus in der aktuellen Staffel zu viel auf den Frauen im Camp. "Ich hätte mir bisher ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht und, dass es sich nicht nur um Danni und Elena dreht", erklärt er gegenüber Promiflash. In den kommenden Folgen hofft der junge Papa auf mehr Action von den anderen Kandidaten: "Ich wünsche mir von den ganzen Männern da drinnen, dass die mal ein bisschen was unternehmen und aus sich rauskommen, dass jeder auch mal seine Haltung zutage bringt. Wenn irgendwas stört, dass sie dann sprechen. Ich will einfach mal Fights sehen. Ich will sehen, wie sich Elena Miras mit Markus Reinecke (50) anlegt und die Meinungsverschiedenheiten bereden."

Ob Domenico in den nächsten Tagen wohl auf seine Kosten kommen wird? Immerhin muss jetzt täglich ein Promi das Camp verlassen und der Druck auf die Dschungelabenteurer wächst. "Die werden alles geben, um noch mal zu polarisieren. Das hat einen ganz anderen Charakter ab dem Zeitpunkt, wo die Leute rausgewählt werden können. Dann geht es erst richtig ab", ist sich Domenico sicher.

