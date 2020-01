Was hatten sich Herzogin Meghan (38) und Thomas Markle Sr. (75) zuletzt zu sagen? Seit die einstige Schauspielerin mit Prinz Harry (35) verheiratet ist, hat sich vor allem ihr Vater von ihr abgewandt – und jede Gelegenheit genutzt, um sich öffentlich negativ über sie zu äußern. So ließ der ehemalige Lichttechniker sogar einen privaten Brief seiner Tochter in der britischen Presse abdrucken – sie und ihr Gatte reagierten daraufhin mit einer Klage gegen das News-Outlet. Nun kommen noch weitere Gespräche der beiden ans Licht: So endete ihre bisher letzte SMS-Konversation!

Die letzten Textnachrichten, die Meghan ihrem Vater zukommen ließ, wurden Mail on Sunday zugespielt und sind mittlerweile Teil der Beweisaufnahme im Prozess des Paares gegen die Zeitung. Am 10. Mai 2018, also wenige Tage vor ihrer Hochzeit, schrieb die 38-Jährige noch liebevolle Zeilen an ihn. Sie habe ihm für das Event Kleidung gekauft: "Ich freue mich darauf, meine Schuhe anzuprobieren und dann zu sehen, wie wir zusammen aussehen. Danke, dass du alles für mich vorbereitet hast! Wahrscheinlich schläfst du schon, also gute Nacht. Ich liebe dich, Papa." Kurz darauf erlitt Thomas einen Herzinfarkt, der es ihm unmöglich machte, nach England zu reisen und seine Tochter zum Altar zu führen – zu einer Antwort seinerseits kam es ebenfalls vorerst nicht.

Später erhielt der heute 75-Jährige eine Nachricht, die ihn ermahnte, nicht mit der Presse zu kooperieren – es wurden Vorwürfe laut, er habe Paparazzi-Fotos stellen lassen, die ihn dabei zeigen, wie der gebürtige Amerikaner sich über seinen Schwiegersohn in einem Internetcafé informiert. "Ich habe nichts getan, um dir zu schaden, Meghan, oder irgendwem anderes. Es tut mir leid, dass mein Herzinfarkt so eine Unannehmlichkeit für euch ist", sei daraufhin im Verlauf der SMS-Unterhaltung zu lesen. Im November 2018 folgte schließlich die letzte Kurznachricht seinerseits: "Du hast mich anscheinend abgeschrieben. Und ich denke wohl, für den Rest meines Lebens?" Meghan habe darauf nicht mehr geantwortet.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

