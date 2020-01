Schöner als Herzogin Kate (38) könnte eine Gastgeberin kaum strahlen! Der vergangene Montag war im Leben ihres Liebsten Prinz William (37) ein wichtiger Meilenstein: Der britische Royal richtete zum ersten Mal selbst einen Empfang im Buckingham-Palast aus und hieß 21 afrikanische Abgeordnete in London willkommen. Zu diesem besonderen Anlass bekam der Enkel von Queen Elizabeth II. (93) selbstverständlich charmante Unterstützung: Kate war immer an seiner Seite und verzauberte die Gäste in einem feuerroten Dress!

Die dreifache Mutter präsentierte sich im Buckingham-Palast in einem knöchellangen Cocktailkleid von Needle & Thread. Das elegante Dress bestand aus Tüll, der mit schillernden Applikationen besetzt war. Für diesen absolut perfekten Auftritt griff die Brünette offenbar tief ins Portemonnaie: Aus der Website des Labels geht hervor, dass der Traum in Rot umgerechnet etwa 700 Euro wert ist!

Auch wenn seine Frau ihn tatkräftig bei dem Empfang unterstützte, tat Williams Bruder Prinz Harry (35) das genaue Gegenteil: Der jüngste Sohn von Prinz Charles (71) war zwar noch am selben Tag in England, um in Greenwich seinerseits afrikanische Staatsoberhäupter zu begrüßen. Kurz danach soll er jedoch nach Kanada abgeflogen sein.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Gästen beim UK-Afrika-Gipfel im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim UK-Afrika-Gipfel im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim UK-Afrika-Gipfel im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim UK-Afrika-Gipfel im Januar 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim UK-Afrika-Gipfel im Januar 2020

Getty Images Herzogin Kate beim UK-Afrika-Gipfel im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de